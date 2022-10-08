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    Крымский мост

    Владимир Путин поручил усилить меры защиты Крымского моста

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    Президент РФ Владимир Путин 8 октября подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, а также энергомоста и магистрального газопровода. Документ опубликован на портале правовой информации.

    Полномочия по организации и координации мер возложены на Федеральную службу безопасности.

    В субботу ранним утром Крымский мост оказался частично разрушен после взрыва грузовика. Временно было приостановлено автомобильное и железнодорожное сообщение. К вечеру субботы Минтранс разрешил ехать составам, организовано реверсивное движение автомобилей.

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