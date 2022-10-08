Владимир Путин поручил усилить меры защиты Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин 8 октября подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, а также энергомоста и магистрального газопровода. Документ опубликован на портале правовой информации.
Полномочия по организации и координации мер возложены на Федеральную службу безопасности.
В субботу ранним утром Крымский мост оказался частично разрушен после взрыва грузовика. Временно было приостановлено автомобильное и железнодорожное сообщение. К вечеру субботы Минтранс разрешил ехать составам, организовано реверсивное движение автомобилей.