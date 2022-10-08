Вагоны спокойствия. Как из Петербурга в Севастополь отправился первый после взрыва на Крымском мосту поезд

«Семерка» до Севастополя отошла от Московского вокзала в субботу вечером как ни в чем не бывало. Поездная бригада никаких указаний на случай «плана Б» не получала. А пассажиры демонстрировали информированность и веру в Минтранс.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«А чего бояться, мы в России находимся!» — ответила на вопрос, страшно ли ей, женщина средних лет, толкая перед собой чемодан на колесиках в сторону шестого пути.

Оттуда вот-вот должен был отправиться поезд № 7 Петербург — Севастополь (им оперирует не РЖД, а частная компания «Гранд экспресс»), которому предстоит первым пройти по этому маршруту после взрыва и обрушения двух пролетов Крымского моста. Перспектива внезапно оказаться в Анапе (ранее «Гранд Сервис Экспресс» объявил, что туда будут перенаправлены поезда в Симферополь, отправляющиеся из Петербурга, Москвы и Омска) пассажиров тоже не смутила: «Куда скажут, туда и поедем. А там, уже сказали, восстанавливают». Некоторые и вовсе пытались успокоить корреспондента: «Всё хорошо. Мы не переживаем — и вы не переживайте».

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Девушки-проводницы в зеленых беретах хранили невозмутимое спокойствие. «Поезд следует по расписанию, ни о каких изменениях нам не сообщали, — сказала одна из них корреспонденту «Фонтанки». — Сегодня уже в 20 часов железнодорожное движение будет восстановлено, так что мы проедем». Начальник поезда в нарядной фуражке с высокой тульей хранил мудрое молчание и со всеми вопросами посылал в пресс-службу перевозчика. Но по его безмятежной улыбке было ясно: волноваться не о чем. На перроне события развивались, как обычно: граждане показывали документы, заносили багаж в вагоны, выходили на перрон попрощаться с близкими. Наряд милиции курсировал по перрону, сканируя толпу внимательными глазами. Многие пассажиры ехали даже не в Крым, а в Ростов — эти и вовсе ничего не боялись. Но и они уже были в курсе, что сегодня, в субботу, 8 октября, движение по Крымскому мосту будет открыто в 20:00. А туда еще ехать и ехать, так что, даже если и задержат то самое открытие на час-другой, большой беды не будет.

Во всяком случае для «семерки», которая пересекает мост глубокой ночью. А если что — встречай нас, Тамань-станица. Там и вокзал есть, и гостиницы («Фонтанка» проверила — на 17 часов 8 октября свободные спальные места были в избытке). Словом, ситуация изменилась в лучшую сторону со времен Печорина, который там, как известно, чуть не умер с голода, да еще вдобавок его хотели утопить. До отправления оставалось еще минут двадцать, а в вагонах уже кое-кто обустроился: разделся до тельняшечки, расставил на столике бутылки с лимонадами и что-то съестное в нарезке, развернул матрас. С перрона в окна, улыбаясь, махали провожающие.

— По Первому каналу уже объявили, что к восьми часам сегодня всё восстановят, железная дорога будет работать, — сказала женщина, которая провожала в Севастополь мужа. Он едет в рабочую командировку. Отменить эту поездку всё равно не получилось бы. — Вы в это верите? — Ну, может, с задержкой. Но верю. Два раза не бывает, как говорится. Поезд тронулся. Вокзальные часы показывали ровно 17:20. Венера Галеева, Андрей Бок «Фонтанка.ру»