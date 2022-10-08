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    Дорогу не открыли, но поезда уже готовы. Петербуржцев на Московском вокзале позвали на посадку в Крым

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    Поезд из Петербурга в Севастополь готовится к долгому пути. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на Московском вокзале уже объявили, что он скоро будет подан под посадку.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Скорый поезд должен отправиться в 17:20. Согласно расписанию, он прибудет в Севастополь 10 октября в 07:25.

    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

    Железнодорожное сообщение с Крымом было приостановлено утром 8 октября после взрыва на Крымском мосту. Подорвавшийся грузовик заставил полыхнуть топливные цистерны на ж/д путях. Поезда в Симферополь из Петербурга, Москвы и Омска были перенаправлены в Анапу.

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    По оценкам специалистов Минтранса, запустить поезда по участку можно будет в субботу после 20:00. Сейчас там проводятся восстановительные работы.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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