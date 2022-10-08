Автомобильное движение по Крымскому мосту пока не открыто (Видео)

Специальный корреспондент "Фонтанки" в Керчи наблюдает за стартом движения автотранспорта по Крымскому мосту. Спустя 10 часов после взрывов и разрушения двух пролетов машины вновь едут по нему - пока в реверсивном режиме и только спецмашины.
«Фонтанка.ру»
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о старте движения по мосту в 16:00, однако, как передают с места событий очевидцы, реально движение со стороны Крыма к 17:05 мск для гражданских личных автомобилей не открыто.
"Пока едут только военные, пожарные - правоохранители", - сообщает специальный корреспондент "Фонтанки" в Керчи. - В пункт досмотра со стороны Керчи собрали машины, выстроили из них очередь. СО стороны Тамани приехал автомобиль со спецсигналами, видимо, для сопровождения. Но пока никто не поехал".