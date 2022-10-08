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    Крымский мост

    Керченская переправа возобновит работу во второй половине воскресенья

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    В субботу паромы через Керченский пролив не пойдут. Об этом 8 октября заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров во второй половине воскресенья, сегодня работать она не будет», — сообщили в оперштабе.

    Специальный корреспондент «Фонтанки» в Керчи рассказала, что ветер начинает стихать. Паромы находятся в порту, в данный момент их тщательно проверяют кинологи с собаками. На месте также создан оперативный штаб, в котором составляются списки тех, кому в первую очередь нужно добраться до Большой земли. Для этого нужно будет показать документы, например направление на операцию или билет на самолет.

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    В районе переправы готовятся к наплыву людей. Установлена цистерна с питьевой водой, МЧС собирается привезти горячее питание.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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