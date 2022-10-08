Керченская переправа возобновит работу во второй половине воскресенья

В субботу паромы через Керченский пролив не пойдут. Об этом 8 октября заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров во второй половине воскресенья, сегодня работать она не будет», — сообщили в оперштабе.



Специальный корреспондент «Фонтанки» в Керчи рассказала, что ветер начинает стихать. Паромы находятся в порту, в данный момент их тщательно проверяют кинологи с собаками. На месте также создан оперативный штаб, в котором составляются списки тех, кому в первую очередь нужно добраться до Большой земли. Для этого нужно будет показать документы, например направление на операцию или билет на самолет.

