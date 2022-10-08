В Крыму люди занимают место в очереди к парому, которого нет

В Крыму начинает расти автомобильная пробка на подъезде к Керченской переправе. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». По состоянию на 14:00 8 октября затор растянулся примерно на километр.
В Telegram уже появились чаты, в которых люди спрашивают, стоит ли ехать и занимать очередь к парому. Люди не понимают, будет ли он вообще, так как информация о возможности паромного сообщения меняется каждый час. Подъехавшие сообщают, что очередь есть, ведется запись.
Оперштаб Кубани сообщает о том, что штормовая погода вносит свои коррективы в организацию перевозок.