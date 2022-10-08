Как минимум два парома стоят в акватории порта Кавказ на переправе в Крым

Два парома по состоянию на 10:30 8 октября находятся в акватории порта Кавказ. Однако могут ли их задействовать власти для организации оперативной переправы через Керченский пролив в Крым, пока непонятно.

Согласно данным сервиса Marine Traffic, утром 8 октября у причалов порта Кавказ стояли два грузопассажирских накатных судна. Первое — A Wind под флагом Камеруна 1972 года постройки, порт приписки — Таллин. Его суммарный дедвейт — 4 тыс. тонн. Длина — 155 метров, ширина — 21 метр. Второй паром — Cenk A под флагом Турции 1978 года постройки. Суммарный дедвейт — 6 тыс. тонн, габариты примерно такие же.