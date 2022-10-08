В Крыму могут запустить паромную переправу после инцидента с мостом

Власти Крыма хотят запустить паромную переправу после ЧП на мосту, где перекрыто движение. Об этом 8 октября «Интерфаксу» сообщил и. о. министра транспорта республики Николай Лукашенко.



«Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы», — сказал он.



По предварительным данным, утром на одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом. Судя по кадрам, полностью разрушены два пролета моста. Железнодорожная часть объята пламенем. Движение по мосту приостановлено.