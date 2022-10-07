    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, зап

    760мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.25eur58.24
    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиПовестка в поликлиникеСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге отменяют новогодние праздники

    В Минобороны Белоруссии ответили, сколько могут выставить резервистов «при необходимости»

    2179
    4 комментария

    Минобороны Белоруссии в случае необходимости может выставить 500 тысяч подготовленных резервистов. Об этом 7 октября заявил журналистам глава ведомства генерал-лейтенант Виктор Хренин.

    По его словам, за последние 20 лет через мобилизационные сборы прошли 130 тысяч человек. Контрактники составляют 60% белорусской армии. «В Беларуси нет необходимости создавать контрактную армию», — отметил он.

    Кроме того, он анонсировал поступление в войска новых ракетных комплексов «Искандер» и системы ПВО С-400, а также презентацию боевых беспилотных комплексов, которая намечена на октябрь.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в его стране нет необходимости объявлять мобилизацию. «К счастью, войны на территории Беларуси нет», — говорил он.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close