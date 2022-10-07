В Минобороны Белоруссии ответили, сколько могут выставить резервистов «при необходимости»

Минобороны Белоруссии в случае необходимости может выставить 500 тысяч подготовленных резервистов. Об этом 7 октября заявил журналистам глава ведомства генерал-лейтенант Виктор Хренин.



По его словам, за последние 20 лет через мобилизационные сборы прошли 130 тысяч человек. Контрактники составляют 60% белорусской армии. «В Беларуси нет необходимости создавать контрактную армию», — отметил он.



Кроме того, он анонсировал поступление в войска новых ракетных комплексов «Искандер» и системы ПВО С-400, а также презентацию боевых беспилотных комплексов, которая намечена на октябрь.

