В Минобороны Белоруссии ответили, сколько могут выставить резервистов «при необходимости»

Минобороны Белоруссии в случае необходимости может выставить 500 тысяч подготовленных резервистов. Об этом 7 октября заявил журналистам глава ведомства генерал-лейтенант Виктор Хренин.
По его словам, за последние 20 лет через мобилизационные сборы прошли 130 тысяч человек. Контрактники составляют 60% белорусской армии. «В Беларуси нет необходимости создавать контрактную армию», — отметил он.
Кроме того, он анонсировал поступление в войска новых ракетных комплексов «Искандер» и системы ПВО С-400, а также презентацию боевых беспилотных комплексов, которая намечена на октябрь.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в его стране нет необходимости объявлять мобилизацию. «К счастью, войны на территории Беларуси нет», — говорил он.