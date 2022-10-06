Мобилизацию в Орловской области приостановили

Власти Орловской области по решению Минобороны приостановили частичную мобилизацию жителей, объявил губернатор области Андрей Клычков.



«Пока команд от Минобороны нет. Призыв на данный момент, на сегодняшний день, не проводится. Будем ждать решений Минобороны», — цитирует «Интерфакс» 6 октября слова Клычкова.



Он добавил, что граждане, получившие повестки, должны посетить военкомат, чтобы уточнить данные и «подтвердить мобилизационную готовность».



Частичная мобилизация проводится в России по указу президента Путина с 21 сентября 2022 года. Она распространяется только на категории А и Б. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что планируется призвать 300 тысяч резервистов и что 200 тысяч уже прибыли в армию.