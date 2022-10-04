Шойгу: В рамках мобилизации в армию взяли 200 тысяч человек, их направят в зону спецоперации

В рамках частичной мобилизации с 21 сентября в Вооружённые силы РФ прибыли свыше 200 тысяч человек. Об этом 4 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», — добавил Шойгу (цитата по телеграм-каналу Минобороны).
По его словам, мобилизованных направят в зону военной спецоперации. Они будут работать вместе с задействованными там подразделениями.
«В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания. <...> Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», — приказал министр.
Кроме того, он рассказал, что в ходе частичной мобилизации в военкоматы приходят добровольцы. Никому из них не нужно отказывать без серьёзных оснований, подчеркнул министр.
«В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — цитирует министра РИА Новости.
Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября 2022 года. Она распространяется только на категории А и Б. Женщины, студенты государственных вузов и частных вузов с государственной лицензией призыву не подлежат.