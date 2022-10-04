    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, вос

    751мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.57eur54.39
    Русские не летаютПремия ФонтанкиСправочник мобилизацииИдеальный шторм демографиииМобилизация в ПетербургеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Мобилизация

    Шойгу: В рамках мобилизации в армию взяли 200 тысяч человек, их направят в зону спецоперации

    9296
    обсудить

    В рамках частичной мобилизации с 21 сентября в Вооружённые силы РФ прибыли свыше 200 тысяч человек. Об этом 4 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

    Фото: Минобороны РФ
    ПоделитьсяПоделиться

    «Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», — добавил Шойгу (цитата по телеграм-каналу Минобороны).

    По его словам, мобилизованных направят в зону военной спецоперации. Они будут работать вместе с задействованными там подразделениями.

    «В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания. <...> Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», — приказал министр.

    Кроме того, он рассказал, что в ходе частичной мобилизации в военкоматы приходят добровольцы. Никому из них не нужно отказывать без серьёзных оснований, подчеркнул министр.

    «В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — цитирует министра РИА Новости.

    Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября 2022 года. Она распространяется только на категории А и Б. Женщины, студенты государственных вузов и частных вузов с государственной лицензией призыву не подлежат.

    Фото: Минобороны РФ

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ38
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close