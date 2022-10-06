На удаленку становись! На фоне мобилизации петербуржцы просятся работать на дистанте

Фото: Эмин Джафаров/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





С начала мобилизации работодатели столкнулись с необходимостью раздавать повестки сотрудникам. Руководителей петербургских предприятий вовсю уже вызывают в районные администрации и просят захватить с собой списки сотрудников, годных к военной службе.

С одной стороны, власти прямо указывают: указ президента о мобилизации необходимо выполнять. А с другой — работодателей просят учесть, что деятельность вверенных им предприятий останавливать тоже нельзя.



Такой посыл для многих работодателей стал поводом (да и своеобразной лазейкой) перевести сотрудников на удаленную работу.



Только за последние две недели в Петербурге было опубликовано более 2 тысяч вакансий с постоянной работой дистанционно. Это на 11 % больше, чем в начале сентября. Предполагаем, что рост удаленки в предложениях работодателей будет как минимум на 20 % до конца года, — рассказала «Фонтанке» Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. Эксперт считает, что «таким образом бизнес пытается защитить свой штат от мобилизации, а себя — от штрафов со стороны властей».



Крупные работодатели Петербурга отмечают: практика дистанционной работы прижилась еще с начала пандемии, и за два с половиной года сотрудники в пижаме на утренней летучке в зуме уже перестали кого-либо удивлять. И потому считают, что нет причин отказывать работникам в дистанте, если только они не задействованы в работах, требующих присутствия.

Сотрудники «Ростелекома» работают как в офисном, так и в комбинированном формате с 2021 года. Такой подход уже устоялся, и соотношение работающих в этих форматах в основном не меняется. У новых сотрудников, в зависимости от подразделения, в которое они устраиваются, сейчас также есть возможность выбрать комбинированный режим, — рассказали «Фонтанке» в компании.

В общем тренде дистанционной работы держатся и интернет-магазины.

Компания всегда лояльно относилась к удаленке, сотни людей постоянно работали и работают вне офиса. Многие сейчас выбирают такой формат из-за эпидемиологической ситуации. Сотрудник может обсудить формат работы с руководителем и договориться об удаленке, — сообщили представители Ozon.

В технологической компании «Тинькофф» гибридный формат работы прижился еще в 2020 году. С тех пор многие сотрудники появляются в офисе, только если в этом есть необходимость — например, командные дни или встречи.



В таком же формате с начала пандемии работают и в «Яндексе»: «Можно работать в гибком формате — полностью удаленно, в смешанном режиме или из любого офиса или коворкинга в 20 городах России и мира», отметили в компании.

Сотрудники, которых, как ни крути, на удаленку не отпустишь, тоже есть: например, в Ozon это складские работники, в «Тинькофф» — целые подразделения, которые решают оперативные задачи.

Если сотруднику такого отдела важно перейти на удаленный формат, мы готовы с ним это обсудить и реализовать такую возможность, — рассказали «Фонтанке» представители «Тинькофф».

Просятся на удаленку и в компании «Грузовичкофф». И если такой формат возможно внедрить для логистов, операторов или менеджеров отдела продаж, то для основного производства это может обернуться дефицитом кадров.

Более 73 % водителей — это молодые люди до 25 лет, которые воспринимают профессию как временную подработку с моментальными выплатами «день в день». За последние две недели приток новых водителей значительно снизился, процент откликов на вакансию стал меньше на 40 % , — рассказали «Фонтанке» в компании.

И всё бы с удаленкой выглядело вполне конфетно и букетно, но вполне четкий вопрос «Фонтанки» «Насколько удаленников стало больше сейчас, чем 2 недели назад?» так и остался без ответа. «Мы такой статистики не ведем», — отметил представитель одной из фирм, с кем удалось пообщаться журналисту.



Возможность работать удаленно выделяют в резюме жирным и ставят в приоритет и соискатели. «За последние две недели петербуржцы разместили более 64 тысяч резюме, в которых указали, что хотят работать только на дистанте, это на 52 % больше, чем в первые две недели сентября», — говорит Мария Бузунова.

Не все компании лояльно относятся к стремлению своих сотрудников затруднить военкомату работу. «Мы принципиально приняли решение отказывать всем тем, кто просится на удаленку, чтобы избежать мобилизации. Не то чтобы мы какие-то очень патриотичные, но нам кажется, что раз страна оказалась в таком положении, надо выполнять требования закона, — говорит руководитель одной из крупнейших торговых компаний Петербурга. — У нас пока вот именно по таким мотивам сбежали в Казахстан трое. Остальным мы пытаемся объяснить, что бросить всё здесь и уехать — это путь в никуда».



Евгения Горбунова, Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»