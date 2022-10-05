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    «Это собственные решения авиакомпаний». Погранохрана Финляндии прокомментировала недопуск россиян на рейсы Finnair

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    Россияне имеют право лететь в Финляндию из других стран, если докажут, что потом намерены вернуться в Россию. Это следует из разъяснений пограничной охраны Финляндии, которые приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Ранее «Фонтанка» писала о нескольких случаях, когда компания Finnаir отказывала в посадке на борт россиянам, которые намеревались лететь в Хельсинки. Сам финский перевозчик сообщил, что опирается на запреты въезда в Финляндию для российских туристов, вступившие в силу с 30 сентября.

    Заместитель начальника отдела пограничной инспекции Хельсинки капитан-лейтенант Петтер Штауффер назвал такие действия «чрезмерной осторожностью в отслеживании российских пассажиров». «Это собственные решения авиакомпаний», — пояснил он. Однако они могут быть связаны в том числе с поддельными документами. По его словам, Пограничная служба не располагает точными данными о том, скольким гражданам России было отказано в допуске к рейсам в Финляндию в аэропортах вылета.

    В Пограничной охране Финляндии отметили, что путешественник должен доказать, что он возвращается в Россию. «Если пассажир приходит на пограничный контроль, нам достаточно того, что у него есть машина или талон на парковку и он может их показать. Или что у него есть билет на автобус, который отправляется через пару часов и идет до границы с Россией», — говорит Штауффер.

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