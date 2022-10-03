Russians do not fly. Кому авиакомпании не разрешают вернуться в Россию через Финляндию

Российские путешественники сталкиваются с отказами авиакомпаний посадить их на рейсы, чтобы вернуться в Россию. «Фонтанка» узнала, кому вернут деньги за билеты.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





О случаях, когда россиянам не удавалась воспользоваться оплаченным авиабилетами до Хельсинки, «Фонтанке» рассказали читатели. Причиной отказа в посадке на рейс стали новые правила, согласно которым с 30 сентября 2022 года Финляндия не пускают россиян, следующих в Финляндию или через Финляндию в другие шенгенские государства «с целью туризма».



Это касается не только тех, кто въезжает непосредственно из России, но и через другие участки внешней границы. В то же время в разъяснениях пограничники Суоми отмечали, что Финляндия не будет препятствовать въезду лиц, имеющих действующее разрешение на пребывание в Финляндии, в другом государстве — участнике Шенгенского соглашения или в стране, не входящей шенгенскую зону, а также не намерена препятствовать возвращению российских граждан в Россию через Финляндию.

Но если при въезде в Финляндию из России решение пускать или нет принимают пограничники, то при вылете из другой страны шенгенской зоны или члена ЕС, принимающей в зачет шенгенские визы, роль контролеров, как и во время ковидных ограничений, взяли на себя сотрудники авиакомпаний и аэропортов.



Читатель «Фонтанки» Илья утром 1 октября должен был вылететь из Дубровника в Хельсинки на борту Finnair. «Сдал багаж, прошёл паспортный контроль, и минут через 40 меня пригласили и обрадовали, что не повезут», — рассказал он. По словам Ильи, диалог происходил с сотрудником аэропорта, тот ссылался на запрет Финляндии на въезд в страну для россиян. Объяснения, что по прилете в Хельсинки мужчина сразу собирается ехать на машине в Петербург, а на 2 октября имеет билеты на «Сапсан» в Москву, не подействовали. «При мне звонили в посольство, там подтвердили, что финны не пускают», — сообщил он.



Поскольку офиса Finnair в аэропорту Дубровника не оказалось, Илья обратился за разъяснениями в службу поддержки компании. Там сообщили, что по правилам тарифа не могут оформить возврат — лишь обменять билет на другую дату, не уточнив, как именно лететь в другой день, если запрет продолжает действовать. Сотрудница авиакомпании предложила обратиться в посольство и пограничный контроль.



Илья напомнил, что пропустил рейс не по своей вине, более того, авиакомпания заблаговременно не известила его о невозможности перелета. «То есть меня пропустили, взяли багаж, поставили печать в паспорте. А потом очнулись», — комментирует россиянин.



В итоге мужчина подал заявку на возврат средств через личный кабинет, хотя сделал это, когда самолет уже приземлился в Хельсинки. Компания пообещала его рассмотреть. Пока же Илья купил новый обратный билет через Сербию, у которой сохраняется прямое авиасообщение с Россией.

Другой читатель, Валентин, рассказал, что 2 октября пять человек с российскими паспортами не смогли улететь из Дюссельдорфа в Хельсинки, так как Finnаir отказала им в регистрации. По словам мужчины, он сопровождал друзей в качестве переводчика в немецкий аэропорт. Накануне они на сайте авиакомпании купили билеты до столицы Финляндии. У двоих есть ВНЖ в Германии. Их, а также женщину с ребёнком, которая через Хельсинки летела в Тюмень на похороны, развернули на стадии сдачи багажа. По словам Валентина, билеты до России, а также документы, подтверждающие право на долгосрочное пребывание в Германии, запрошены не были. «Лицо, сидевшее в окошке Finnair, дословно сказало. Russians do not fly», — говорит он.



Путешественники позвонили на горячую линию перевозчика и вызвали полицию. Полиция поняла ситуацию, но ничего сделать не смогла. Авиакомпания тоже развела руками, но обещала вернуть деньги. Пока путешественники приняли решение лететь через Турцию.

Путешественники потребовали предъявить письменный документ, который бы указывал на запрет на перелет внутри шенгенской зоны. «Работник в «окошке» сказал, что его нет», — говорит мужчина. Также без ответа остался вопрос, что было бы, если бы при наличии онлайн-регистрации клиенты Finnair решили бы лететь без багажа и сразу последовали бы в гейту.



Еще один читатель сообщил, что его родственница с русским паспортом и ВНЖ в Чехии не смогла вылететь из Лондона в Хельсинки. Ей рекомендовали добираться до Праги и садиться там.

«Фонтанка» обратилась за комментариям к Finnair. В пресс-службе перевозчика сообщили, что не готовы комментировать конкретные кейсы. «Finnair следует рекомендациям и сотрудничает с официальными органами, такими как пограничная служба Финляндии или официальные органы стран назначения», — отметили в компании.

Перевозчик также напомнил, что в настоящее время рейсов из Финляндии в Россию нет. На вопрос, разрешено ли лететь в Хельсинки из третьей страны, если путешественник затем следует в Россию на автобусе, в пресс-службе не ответили, но уточнили, что «в правилах говорится, что путешественники должны будут предъявить доказательства дальнейшего путешествия, например купленные билеты». Дальнейшие вопросы в Finnair предложили адресовать пограничной службе.

Но есть и хорошие новости. Клиенты, купившие билеты до 29 сентября, могут подать заявление на возврат средств за неиспользованный билет, если у них есть доказательства того, что им было отказано во въезде в Финляндию, сообщили в пресс-службе.



По словам путешественников, не пустить россиян пытаются и другие перевозчики. Однако пока большинству удается попасть в самолет, показав билет до России.

«Сегодня пришлось понервничать. Из Сплита (Хорватия) в Хельсинки не хотели регистрировать на рейс Норвежских авиалиний. Девочки на стойке делали запрос, и нам разрешили вылет», — рассказала 3 октября одна из участниц «Форума Винского».

Другая россиянка рассказала, что 30 сентября успешно вылетела из Хорватии в Финляндию, показав билеты в Россию. «При посадке на рейс в Хорватии проверили визу и выдали посадочный. При пограничном контроле в Хельсинки поинтересовались целью визита, я ответила, что еду домой, и показала билет на автобус. Поставили штамп. Виза С, паспорт РФ. Обязательно показывайте билет в РФ», — сообщает она.

Путешественники предполагают, что в данном случае решение зависит от политики авиакомпании или даже трактовки правил конкретным работником.



«Мне уже кажется, что 50/50. Мама вчера из Испании прилетела. В Испании спрашивали билет до России. Уедет из Хельсинки 5-го», — делится одна из участниц дискуссии. «Тель-Авив — Стамбул — Хельсинки. Финский мультишенген С. Авто на парковке в Ванте. Прилетели без проблем, нигде ничего не спрашивали», — сообщает другой пользователь.



В телеграм-канале «Авиаторщина» также появился кейс анонимного подписчика о том, что в аэропорту Стамбула россиянам, следующих транзитом через Франкфурт-на-Майне, отказали в вылете рейсом Lufthansa.

В данном случае поводом для отказа послужило отсутствие шенгенской визы. «Несмотря на то, что билет с пересадкой во Франкфурте приобретался в условиях, когда человек может находиться в аэропорту без шенгена, сотрудники стамбульского аэропорта после многочисленных консультаций сообщили, что по требованию миграционной службы Германии для нахождения в аэропорту Франкфурта необходима виза», — сообщает канал. На сайте самого перевозчика информации о требовании визы нет. На сайте Aviasales пересадка в аэропорту Франкфурта уже отмечена как требующая визы. При этом, по данным «Авиаторщины», Lufthansa обещала вернуть деньги за билет в течение семи дней.

Аналогичные кейсы, когда Lufthansa отказала россиянам в транзите, если у тех не было шенгенской визы, появлялись весной 2022 года. Компания тогда отмечала, что не отказывает гражданам России из-за гражданства, но предупреждала, что все пассажиры должны соблюдать визовые и транзитные правила, а также ограничения, связанные с коронавирусом.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

