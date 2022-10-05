«Россия была и будет суверенной». Путин сказал, что нужно российскому образованию

России необходимо выстраивать национальную систему образования для укрепления суверенитета. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».



«Россия была и будет суверенной. Для этого сейчас, на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира, нужно укреплять, выстраивать суверенную, национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения, обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны», — отметил он.

