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    «Россия была и будет суверенной». Путин сказал, что нужно российскому образованию

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    России необходимо выстраивать национальную систему образования для укрепления суверенитета. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

    «Россия была и будет суверенной. Для этого сейчас, на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира, нужно укреплять, выстраивать суверенную, национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения, обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны», — отметил он.

    По словам главы государства, детям необходимо передать «нравственный, культурный код нашего народа, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращённое толкование истории».

    Президент напомнил, что со следующего учебного года в России будут введены единые обязательные подходы к организации воспитательной работы и преподаванию таких предметов, как русский язык, литература, история и обществознание, география, окружающий мир.

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