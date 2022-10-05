Одни и те же люди с обеих сторон: почему фильм Евгения Пригожина про ЧВК «Вагнер» оказался мощным антивоенным высказыванием

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге тихо и практически по-семейному прошел предпремьерный показ фильма о буднях ЧВК «Вагнер» «Лучшие в аду». Создателями киноленты значатся бизнесмен Евгений Пригожин и погибший в ходе боевых действий на территории Украины сотрудник «оркестра» Алексей Нагин.

Организаторы показа сменили «Родину» на другой кинотеатр буквально за пару часов до начала мероприятия. Гостям оперативно предложили собраться в «Формуле кино» в ТЦ «Галерея»: показывать фильм про ЧВК «Вагнер» по первому адресу якобы запретили. В пресс-службе компании Евгения Пригожина «Конкорд» явление прокомментировали витиевато: «По информации от дирекции кинотеатра, запрет связан с невозможностью присутствия в зале журналистов без разрешения городской администрации».



В зал впускали через рамку металлодетектора. Публика была одета сплошь во что-то неопределенно-темненькое и держалась скромно. За полчаса до начала показа через толпу приглашенных прошел человек со специально обученной служебной собакой. Толпа лишь на первый взгляд казалась немногочисленной: опоздавшим сидячих мест не хватило. Впрочем, и зал оказался невелик. Евгений Пригожин на премьеру не приехал, но рассказал о производственном процессе через телеграм-канал: «Фильм снимался непосредственно в месте, где шли бои. Артисты работали зачастую под обстрелом артиллерии противника. Основная идея фильма — это опасная работа бойцов на передовой и огромное количество факторов, влияющих на успех. И мы хотели отдать дань уважения противнику, безусловно, вымышленному».



Где именно велись съемки, причастные к производству картины уточнять отказывались. Да и в целом от комментариев преимущественно уклонялись.

Оператор-постановщик Гарик Жамгарян (работал над фильмами «Турист» Андрея Батова про «российских инструкторов» в Центральноафриканской республике и «Небо» Игоря Копылова) признался, что с ним разговора не получится — всё, что он хотел сказать, и так будет видно на экране.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фактурные мускулистые мужчины, державшиеся своим кругом за столиком в сторонке, на вопрос, актеры ли они или кто поинтереснее, загадочно заулыбались: «После фильма узнаете». «Профессиональный ли я актер — это вопрос не ко мне, я некомпетентен отвечать. Мы все... актеры, — сказал один из них, назвавшийся лишь по имени — Евгением. — На съемках было сложно. Стараться надо. Физически тоже устаешь».



Продюсер «Лучших в аду» Сергей Щеглов отметил, что этот фильм не укладывается в рамки какого-либо жанра или направления, но по нынешним временам является довольно смелым высказыванием. «Фильм никакой идеологической нагрузки не несет, кроме одной: война во всех ее проявлениях — это плохо, — сказал Сергей Щеглов в беседе с корреспондентом «Фонтанки». — А в данной ситуации одни и те же люди воюют с обеих сторон: они на одном языке говорят, у них одно вероисповедание и одни и те же высшие военные учебные заведения они оканчивали. И это трагедия».



В зале были замечены политолог и политтехнолог Дмитрий Солонников, экс-депутат петербургского ЗакСа, а ныне писатель-психолог Елена Бабич и финский фотожурналист Кости Хейсканен, известный пророссийскими пикетами у финского консульства в Петербурге и эпизодом с рукоприкладством в петербургском же гей-клубе. Прямо перед тем, как потушили свет, в зал вошел блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.



Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Начали с минуты молчания в память об Алексее Нагине, который погиб на территории Украины 20 сентября и был посмертно представлен к звезде Героя России, звезде Героя ЛНР и платиновой звезде ЧВК «Вагнер». На церемонии прощания с бойцом присутствовал Евгений Пригожин, на груди которого покачивались сразу три звезды Героя: России, ЛНР и ДНР, судя по цветам лент на колодках. В титрах «Лучших...» Нагин значится автором сценария совместно с Антоном Зиминым.



Консультировали съемочную группу «правильные люди, которые работают на специальной военной операции», они же обеспечивали безопасность киношников. Перед началом фильма публике показали лишь одного военного консультанта, зато легендарного — Андрея Лобанова. Офицер Лобанов известен как командир группы спецназа 45-го полка, который в марте 2000 года одним из первых оказался на высоте 776 в Аргунском ущелье, где погибла 6-я рота псковских десантников.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«У нас есть контракт, контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью» — зазвучал в зале слоган фильма. Во время показа в зале стояла напряженная тишина. Возможно, дело было в сложности предъявленного материала. На протяжении одного часа и сорока минут зрителям пришлось наблюдать за скрупулезной реконструкцией одного-единственного боя за контроль над девятиэтажкой. Не потеряться в сюжете помогали титры и слайды. В титрах объяснялось, что бойцы ЧВК «Вагнер» обозначены белым цветом, а противник — желтым. Время от времени на экране возникала карта, на которой разъяснялось, где кто стоит и куда стреляет. Едва в кадр въезжало какое-нибудь артиллерийское орудие, танк или БМП, как его немедленно и во всех подробностях представляли зрителю на анимированной инфографике.



Автор: youtube.com/ Kinoman

Иногда на экране появлялся актер Алексей Кравченко (тот самый, который в 13 лет сыграл главную роль в фильме Элема Климова про войну «Иди и смотри») и доступным языком объяснял, что произошло или вот-вот произойдет на экране. А происходили боевые действия с участием большого числа персонажей на нескольких локациях одновременно. В девятиэтажке сидели «желтые», а нужна она была «белым», чтобы с нее рассмотреть скопления техники противника и передать координаты этих скоплений летчикам-истребителям. Кто все эти люди и чем «белые» лучше «желтых», не уточнялось. Какая именно мотивация заставила и тех и других умирать за набор цифр для истребителей — тоже осталось где-то за кадром. Стороны настолько похожи, что запросто могут перепутать, где свои, а где чужие. И те и другие говорят по-русски без акцента, одинаково крестятся на бережно поднятую с пола икону Николая Чудотворца, одинаковым движением втыкают в себя шприц-тюбики с промедолом после ранения, и у тех и у других деды «до Берлина дошли».



В кадре все непрерывно стреляют, куда-то бегут и убивают или умирают — с кровью и мясом, отлетающим от костей на рапиде. Мы пока не можем оценить, какими именно средствами достигает антивоенного пафоса Эдвард Бергер в своей экранизации «На Западном фронте без перемен», но «Лучшие в аду», кажется, работает не хуже Ремарка. Хотя бы потому, что, в отличие от классика, очень точно показывает, что такое современная война, в которой, по словам одного из персонажей фильма, «нет никакой логики», как много профессиональных навыков требуется, чтобы нормально эту войну вести, и насколько просто на ней пропасть даже профессионалу.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В целом фильм напоминает торт, собранный из шоколадных коржей, пропитанных шоколадным кремом и облитых шоколадом в два пальца толщиной со всех сторон — без каких-либо других ингредиентов. Чтобы это проглотить, надо быть абсолютно упертым любителем шоколада. Такое кино, действительно, ни в США, ни в Европе снять бы не смогли. Хотя бы потому, что в фильме не оказалось ни одного женского персонажа (не говоря уж о прочих социально ущемленных категориях). Кроме разве что шиншиллы. Эпизод с несчастным питомцем, брошенным в квартире под артобстрелами, показывает, как бесконечно далеки герои фильма от реалий мирной жизни. Бойцы заглядывают в клетку с копошащейся в ней животинкой и начинают спорить, хомяк это или морская свинка. Видимо, и сценарий писал тот, кто не очень вникает в проблематику домашних грызунов: шиншилла зверь нервный, способный умереть от внезапной остановки сердца даже от громкого крика, а не то что от выстрелов под боком.



В финале старший по направлению Шепот произносит мотивирующую речь перед новобранцами, которые должны заменить убитых за предыдущие полтора часа бойцов: «Если вы считаете себя мужчинами, то именно здесь ваше место. Вас ждут испытания, достойные настоящих мужчин». Действительно, никакой идеологии — только старая, как мир, морковка патриархата, которой высокоранговые самцы человека с незапамятных времен размахивают перед носом самцов рангом поменьше. Аплодисменты были недолгими. Зрители встали с мест — но лишь затем, чтобы поскорее покинуть зал.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

