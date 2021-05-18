Финский фотокорреспондент и общественный деятель Кости Хейсканен устроил в центре Петербурга серию одиночных пикетов, но стояние с плакатом о дружбе двух стран завершилось у Генконсульства Финляндии. Его стремлением к открытию границ заинтересовались полицейские.
На плакатах, с которыми мужчина вышел к финской дипмиссии, были среди прочего надписи на русском: «Россия — не монстр», «Откройте границы», «Финны любят Питер». На языке Суоми читалось: «Нет ненависти» и «Правительству должно быть стыдно», а также различные лозунги против ЕС.
По словам очевидцев, несмотря на мирные призывы, акция продлилась недолго — полиция попросила прекратить демонстрацию. «Да, меня задержали», — подтвердил «Фонтанке» Хейсканен, добавив, что в отделение его увезли не сразу — пришлось ждать машину. В это время к демонстранту вышел заместитель генконсула Лаури Пуллола. После этого пикетчика повезли в 78-е отделение полиции.
Познакомиться с российским СИЗО гражданину Финляндии так и не удалось. «Водителю полицейской машины откуда-то несколько раз звонили. «Меня освободили и отвезли обратно в центр. Я свободен», — рассказал чуть позже Хейсканен.
Свою акцию активист анонсировал в Facebook. «Хейсканен ездит от одной станции метро к другой в Санкт-Петербурге и рассказывает россиянам о ситуации в Финляндии и проблемах финнов. <...> Петербуржцы любят Финляндию, но расстраиваются из-за негативного политического климата», — написал активист.
Согласно информации на его странице Facebook, у Кости Хейсканена два гражданства — РФ и Финляндии.