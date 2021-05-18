Финский фотокорреспондент и общественный деятель Кости Хейсканен устроил в центре Петербурга серию одиночных пикетов, но стояние с плакатом о дружбе двух стран завершилось у Генконсульства Финляндии. Его стремлением к открытию границ заинтересовались полицейские.

На плакатах, с которыми мужчина вышел к финской дипмиссии, были среди прочего надписи на русском: «Россия — не монстр», «Откройте границы», «Финны любят Питер». На языке Суоми читалось: «Нет ненависти» и «Правительству должно быть стыдно», а также различные лозунги против ЕС.