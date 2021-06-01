Видеозаписи с камер наблюдения, на которых запечатлён один из эпизодов конфликта посетителя петербургского гей-клуба и финского фотожурналиста Кости Хейсканена, показало руководство петербургского гей-клуба «Центральная станция». Ролик поступил в редакцию «Фонтанки» утром 1 июня.
Судя по кадрам, на них попал один из финальных эпизодов конфликта, который произошёл уже в гардеробе. Видно, как мужчина крепкого телосложения подлетает и пытается наброситься на иностранца, но его в последний момент оттаскивает и уводит охранник. После этого финский фотожурналист ещё некоторое время находится у гардероба, пытаясь забрать свои вещи.
Алексей Макаров
Ещё один ролик, который оказался в распоряжении «Фонтанки», показывает, как Кости Хейсканен выходит из клуба и стоит рядом со входом. Его предполагаемый оппонент тоже стоит рядом, а затем направляется к нему. Тогда иностранец переходит проезжую часть, но тот продолжает следовать за ним. Запись на этом обрывается.
Руководство «Центральной станции» на вопрос издания о том, есть ли видео начала конфликта, ответило: «К сожалению, нет».
«На первом видео наши три охранника проводили его в гардероб, на втором видео он сам выходит из клуба здоровый и невредимый. — прокомментировал предоставленные ролики гендиректор гей-клуба Алексей Макаров. — Сидеть и оправдываться мы не хотим, потому что наши действия были полностью верны».
Хейсканен настаивает, что в ночь на 30 мая во время отдыха на территории «Центральной станции» на улице Ломоносова «мужчина в возрасте около 50 лет начал пинать иностранцев и оскорблять клиентов». Финский фотожурналист включил «лампу на iPhone», чтобы «рассмотреть лицо этого человека». В ответ на это он получил от него удар по лицу, упал с лестницы и был снова избит. Хейсканен утверждает, что охранники заведения никак не среагировали на сложившуюся ситуацию, просто выставив его за дверь. После случившегося его госпитализировали, но отпустили в тот же день домой. Полицейский главк проводит проверку.
«Центральная станция» видит сложившуюся ситуацию иначе. По информации руководства заведения, конфликт между посетителями мог произойти после посещения комнаты для мужчин, где они якобы «не поделили кого-то из третьих лиц». Гендиректор клуба заявил, что охранники сработали оперативно и по инструкции, поэтому повздорившие гости вышли из клуба без каких-либо увечий.
После этого заявления со стороны руководства заведения финский фотожурналист сообщил, что намерен обращаться в суд и выйти к «Центральной станции» с пикетом.