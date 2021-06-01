Судя по кадрам, на них попал один из финальных эпизодов конфликта, который произошёл уже в гардеробе. Видно, как мужчина крепкого телосложения подлетает и пытается наброситься на иностранца, но его в последний момент оттаскивает и уводит охранник. После этого финский фотожурналист ещё некоторое время находится у гардероба, пытаясь забрать свои вещи.

Видеозаписи с камер наблюдения, на которых запечатлён один из эпизодов конфликта посетителя петербургского гей-клуба и финского фотожурналиста Кости Хейсканена, показало руководство петербургского гей-клуба «Центральная станция». Ролик поступил в редакцию «Фонтанки» утром 1 июня.

Ещё один ролик, который оказался в распоряжении «Фонтанки», показывает, как Кости Хейсканен выходит из клуба и стоит рядом со входом. Его предполагаемый оппонент тоже стоит рядом, а затем направляется к нему. Тогда иностранец переходит проезжую часть, но тот продолжает следовать за ним. Запись на этом обрывается.



Руководство «Центральной станции» на вопрос издания о том, есть ли видео начала конфликта, ответило: «К сожалению, нет».



«На первом видео наши три охранника проводили его в гардероб, на втором видео он сам выходит из клуба здоровый и невредимый. — прокомментировал предоставленные ролики гендиректор гей-клуба Алексей Макаров. — Сидеть и оправдываться мы не хотим, потому что наши действия были полностью верны».



Хейсканен настаивает, что в ночь на 30 мая во время отдыха на территории «Центральной станции» на улице Ломоносова «мужчина в возрасте около 50 лет начал пинать иностранцев и оскорблять клиентов». Финский фотожурналист включил «лампу на iPhone», чтобы «рассмотреть лицо этого человека». В ответ на это он получил от него удар по лицу, упал с лестницы и был снова избит. Хейсканен утверждает, что охранники заведения никак не среагировали на сложившуюся ситуацию, просто выставив его за дверь. После случившегося его госпитализировали, но отпустили в тот же день домой. Полицейский главк проводит проверку.

