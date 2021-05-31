Финский фотожурналист и общественный деятель Кости Хейсканен отреагировал на заявление гендиректора «Центральной станции» о том, что его конфликт с посетителем якобы произошёл из-за «третьих лиц», а избитым он мог оказаться уже вне стен клуба. Комментарий иностранец предоставил «Фонтанке» вечером 31 мая.



«Я просто возмущён этой наглостью. В клубе было две драки. Сначала [подрались] вот те люди, которые что-то там не поделили в чёрной комнате, а потом вот это всё, что произошло со мной. Сперва [меня избили] наверху два раза: один раз, когда он меня долбанул, и я с лестницы упал, а второй — когда охрана пришла туда и он меня бил, а они не реагировали. — сказал Хейсканен. — Потом внизу, в гардеробе, мне не отдавали мою одежду (рюкзак и сумку со спортивным костюмом), ещё разбили мой iPhone. <…> Я засужу и этот клуб, и эту охрану. <…> Я уже нанял лучшего адвоката, это будет поднято на самом высшем уровне, и я буду добиваться, чтобы этот клуб вообще закрыли, потому что он небезопасен для гостей города».

