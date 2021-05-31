Финский фотожурналист и общественный деятель Кости Хейсканен отреагировал на заявление гендиректора «Центральной станции» о том, что его конфликт с посетителем якобы произошёл из-за «третьих лиц», а избитым он мог оказаться уже вне стен клуба. Комментарий иностранец предоставил «Фонтанке» вечером 31 мая.
«Я просто возмущён этой наглостью. В клубе было две драки. Сначала [подрались] вот те люди, которые что-то там не поделили в чёрной комнате, а потом вот это всё, что произошло со мной. Сперва [меня избили] наверху два раза: один раз, когда он меня долбанул, и я с лестницы упал, а второй — когда охрана пришла туда и он меня бил, а они не реагировали. — сказал Хейсканен. — Потом внизу, в гардеробе, мне не отдавали мою одежду (рюкзак и сумку со спортивным костюмом), ещё разбили мой iPhone. <…> Я засужу и этот клуб, и эту охрану. <…> Я уже нанял лучшего адвоката, это будет поднято на самом высшем уровне, и я буду добиваться, чтобы этот клуб вообще закрыли, потому что он небезопасен для гостей города».
Иностранец также показал увечья, которые он получил в результате нападения, добавив, что в начале лета планирует выйти к клубу с пикетом.
Ранее гендиректор «Центральной станции» сообщил «Фонтанке», что ему известно о стычке между посетителями клуба. По его словам, конфликт между ними мог произойти после посещения комнаты для мужчин, где они якобы «не поделили кого-то из третьих лиц». Руководитель заведения заявил, что охранники сработали оперативно и по инструкции, поэтому повздорившие посетители вышли из клуба без каких-либо увечий.
Хейсканен настаивает на своей версии событий. По его словам, в ночь на 30 мая во время отдыха на территории «Центральной станции» на улице Ломоносова «мужчина в возрасте около 50 лет начал пинать иностранцев и оскорблять клиентов». Финский фотожурналист включил «лампу на iPhone», чтобы «рассмотреть лицо этого человека». В ответ на это он получил удар по лицу, упал с лестницы и был снова избит. Хейсканен утверждает, что охранники заведения никак не среагировали на сложившуюся ситуацию, просто выставив его за дверь. После случившегося его госпитализировали, но отпустили в тот же день домой. Полицейский главк проводит проверку.
«Центральная станция» позиционирует себя как главный гей-клуб города с 2005 года.