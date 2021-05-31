«Не поделили кого-то из третьих лиц». В петербургском гей-клубе рассказали свою версию избиения финского фотожурналиста

Информацию об избиении финского фотожурналиста и общественного деятеля Кости Хейсканена прокомментировали в петербургском клубе «Центральная станция». О случившемся 31 мая «Фонтанке» рассказал генеральный директор заведения Алексей Макаров.



По его словам, стычка между посетителями, произошедшая на территории клуба, была разрешена силами охраны. К госпитализации одного из её участников привёл новый эпизод конфликта, который произошёл уже на улице, предполагает гендиректор заведения.



«Ситуация такая: два молодых человека были в комнате для мужчин. <...> У них произошёл конфликт из-за того, что они не поделили кого-то из третьих лиц. <...> Между ними произошла драка. Двое охранников сдерживали этих двоих, они не причинили друг другу никакого вреда. Третий охранник, который поднялся, принял решение, что их нужно развести в разные углы. То есть одного вывели, а второго оставили в клубе, дабы не случилось никакой [новой] драки. Оба молодых человека вышли здоровые, не побитые. <...> Всё, что происходит за дверьми клуба, мы, к сожалению, не контролируем. <...> Улица сама очень беспокойная. Возможно, насколько я понял из слов охранников, второй тоже вышел, и что у них там случилось, мы не имеем понятия», — рассказал Макаров.

