Финского фотожурналиста избили в петербургском гей-клубе

«Я стал жертвой нападения в «Центральной станции». Меня доставили в Мариинскую больницу. Сотрясение мозга и множественные травмы», — рассказал изданию Хейсканен.

Подробности произошедшего он привёл на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, это произошло в ночь на воскресенье, 30 мая, в заведении на улице Ломоносова, 1. Как говорится на сайте «Центральной станции», расположенной по указанному адресу, это главный гей-клуб Петербурга с 2005 года.

«Всё шло хорошо, пока один мужчина в возрасте около 50 лет не начал пинать иностранцев и оскорблять клиентов. <...> Я хотел получше рассмотреть лицо этого человека и включил лампу на iPhone. Мужчина, который вёл себя агрессивно, ударил меня по лицу. Я упал с лестницы, поднялся и вызвал охрану», — говорится в сообщении фотожурналиста.



После этого, по его словам, ему удалось самому скрутить агрессора, но тот продолжил наносить удары по всему телу. Хейсканен добавил, что охранники заведения якобы никак не среагировали на сложившуюся ситуацию, просто попросив его покинуть клуб. К этому моменту, также пишет иностранец, прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

В пресс-службе Мариинской больницы «Фонтанке» подтвердили факт его госпитализации, отметив, что после оказания помощи пострадавшего отпустили домой в тот же день.

Как сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области, информация о случившемся поступила в полицейский главк накануне утром. По предварительным данным, у 43-летнего мужчины с двойным гражданством (Россия и Финляндия) диагностировали травмы головы и ушибы. После этого он самостоятельно обратился в 28-й отдел полиции. В своём заявлении он написал, что был избит неизвестным в ночь на 30 мая в ночном клубе на улице Ломоносова. По его словам, неизвестный вёл себя агрессивно и приставал к иностранцам. «По данному факту проводится проверка», — добавили в региональном управлении МВД.

