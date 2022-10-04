Плющенко заявил Ягудину, что тот не умеет кататься, а Тарасова обозвала мужа Рудковской идиотом. А ведь когда-то они почти подружились

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС/Вова Жабриков/ URA.RU/TASS Поделиться Поделиться





Бывшие фигуристы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин снова поругались на весь Интернет, хотя давно уже не выступают как спортсмены - одному 39, а другому 42. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, что случилось сейчас, и как они в один момент стали почти друзьями.

Казалось бы, что делить двум успешным бывшим спортсменам, которые уже не пересекаются на соревновательном льду, у каждого из которых есть семьи, да и вообще жизнь полна разных других забот? Но Плющенко и Ягудин в очередной раз нашли повод.



Из-за отсутствия международных стартов российским спортивным федерациям пришлось искать новые форматы соревнований. В фигурном катании придумали турнир по шоу-программам, который пройдет в Москве с 18 по 19 марта. Это совершенно новый формат, аналогов которому нет в мире. Спортсмены будут соревноваться за один приз (одиночники, танцы, пары — все сразу), выступать могут как действующие, так и завершившие карьеру фигуристы. Результат определят в том числе и с помощью народного голосования. На кону призовой фонд в 10 млн рублей.



«Участие принять могут хоть Плющенко с Ягудиным или Загитова с Медведевой. Всех ждем», — заверил гендиректор ФФКР Александр Коган, невольно дав повод для нового скандала.

Хореограф Илья Авербух сразу заявил, что готов поставить программу олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину, который часто выступает у него в шоу. Высказались о своем возможном участии и другие бывшие фигуристы. Например, Траньков в спокойной манере признался, что готов рассмотреть такую возможность, а вот Ирина Слуцкая сказала, что ей как матери троих детей сейчас не до этого. А потом вопрос о возможном противостоянии с Ягудиным на льду задали Плющенко.



«Мое участие в шоу-турнире упирается в бюджет. Хватит ли у федерации денег на мое участие? Да, я открыто говорю. А мне зачем это нужно? У меня свои шоу, я давным‑давно обеспеченный человек. У меня своя школа, в Москве свой дворец. Зачем мне это? Чтобы просто кому‑то было хорошо? Я не против, могу откататься. Чтобы возродить противостояние с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует», — заявил двукратный олимпийский чемпион в интервью «Матч ТВ».



Первой на слова Плющенко отреагировала Татьяна Тарасова, под руководством которой Ягудин обошел на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити-2002 Плющенко, став чемпионом.

«Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот», — сказала Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сам Ягудин от комментариев в прессе пока отказывается. Вместо этого он опубликовал в своих соцсетях картинку с историей его личных встреч с Плющенко на турнирах (кто чаще занимал более высокое место). Счет оказался 14:8 в пользу Ягудина.



«Статистика может доказать что угодно, даже правду», — добавил чемпион Олимпиады-2002.

Подобными панчами фигуристы обмениваются регулярно: будучи непримиримыми соперниками на льду, они сохранили свое противостояние до времени, когда оба уже завершили карьеры. Хотя иногда между ними все-таки случались периоды перемирия.

Впервые фигуристы примирились в 2006-м во время совместного тура по Корее.

«Той осенью 2006 года я получил возможность лучше узнать Плющенко. Мы 12 недель провели вместе в одном проекте, а в сентябре еще и слетали на шоу в Корею. Там сели, выпили по рюмочке, поговорили, и... Все равно какой-то холод между нами остался. Тем не менее, если раньше я уважал Женю как спортсмена, то теперь проникся к нему симпатией̆ как к человеку», — писал Ягудин в книге «Напролом».



Через год оба вновь приняли участие в том же корейском шоу. В одном из городов на ледовой арене произошел пожар. Плющенко и Ягудин покинули горящее здание вместе и даже сфотографировались в обнимку на фоне огня.

«В критический момент от их былой вражды не осталось и следа. Леша и Женя поддерживали друг друга и вместе выбрались из горящего здания. Теперь они отлично ладят между собой», — рассказывал менеджер Плющенко Ари Закарян.

Правда, перед Олимпиадой в Ванкувере-2010 Ягудин вновь высказался враждебно: «Переживать за Плющенко я не буду. Это не мой друг, не мой товарищ».

Но спустя всего два года Ягудин без каких-то проблем выступил в юбилейном шоу Евгения «Всего лишь 30».



«Я пригласил моего друга без кавычек Алексея Ягудина выступить на юбилее и получил положительный ответ. Долгое время хотел выступить на показательных выступлениях с ним, но мы не выступали. И сейчас маленькая мечта сбудется», — говорил Плющенко.



После они даже обнялись. Выглядело это все очень искренне. Ренессанс их отношений испортила Олимпиада-2014, где Плющенко снялся с личного турнира в последний момент.



«На Олимпиаде это был абсолютно неспортивный поступок, и очень жаль, что из-за него пострадали молодые запасные фигуристы — Максим Ковтун и Сергей Воронов. Они бы тоже могли стать олимпийскими чемпионами в командном турнире», — говорил Ягудин.

С тех пор фигуристы никогда больше не высказывались положительно друг о друге.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

