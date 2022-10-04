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    В школьном автобусе было 22 ребёнка. Пострадавших в ДТП под Тосно уже 10, один в реанимации

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    3 комментария

    СК РФ

    Появилась новая информация о ДТП со школьным автобусом в Тосненском районе Ленинградской области. По данным СК, травмы получили шесть человек, а региональная администрация сообщает уже о десяти пострадавших. Это пять детей и пять взрослых, один из которых в реанимации.

    Кадр из видео СК
    Кадр из видео СК
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    По данным областного комитета по здравоохранению, работали три бригады скорой помощи. В травматологическое отделение Тосненской межрайонной больницы доставлены четверо детей (2007, 2009, 2011, 2012 года рождения), все они в состоянии средней тяжести. Есть среди пострадавших маленький ребёнок, 2017 года рождения (ему 5 или 6 лет). Его медики осмотрели и перевели на амбулаторное лечение. Четверо взрослых в состоянии средней степени тяжести доставлены в то же травматологическое отделение больницы. Ещё один «тяжёлый» пациент находится в реанимации.

    «Всем пострадавшим в аварии оказана своевременная медицинская помощь, дети и взрослые находятся под постоянным наблюдением медиков», — подчёркивается в сообщении администрации Ленобласти.

    По данным СК, всего в автобусе находилось 22 ребёнка. ДТП произошло 4 октября около 8 часов утра на 93-м километре трассы А-120 ЮПК у поселка Форносово. Следственный отдел по городу Тосно СК России по Ленинградской области проводит доследственную проверку.

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    По информации ГУ МВД, в ДТП у Форносово пострадали оба водителя. Ранее предварительно сообщалось, что травмы получила учительница, сопровождавшая детей. По данным «Дорожного инспектора», при ударе из автобуса на дорогу вылетела девочка. На кадрах СУ СК видно, что кресла в ПАЗе оборудованы ремнями безопасности. В «Саабе» сработали подушки безопасности, при этом водитель смог выбраться из салона самостоятельно.

    Кадр из видео СК
    Кадр из видео СК

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