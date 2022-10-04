МВД: Автобус под Тосно вёз учеников в школу. Кроме детей, госпитализированы водители

Официальную информацию о ДТП со школьным автобусом в Тосненском районе Ленинградской области сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Автобус, перевозивший детей в школу, и легковой «Сааб» столкнулись 4 октября около 8 часов у СНТ «Родничок» на трассе А-120 «Санкт-Петербургское Южное полукольцо». В больницу попали четверо детей. По предварительным данным, оба водителя получили травмы средней степени тяжести и также были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что среди пострадавших якобы есть учительница. На кадрах с места аварии видно, что «Сааб» получил сильные повреждения и улетел в кювет. ПАЗ принял основной удар как раз водительской стороной. По данным «Дорожного инспектора», при ударе одна из девочек вылетела в окно.