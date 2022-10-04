В ДТП со школьным автобусом под Тосно пострадали шесть человек

Четверо детей и двое взрослых получили травмы в результате столкновения автобуса и легковой машины на автодороге А-120 «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» в Тосненском районе Ленинградской области утром 4 октября. Об этом сообщает 47news.
По уточнённой информации, ПАЗ и «Сааб» не смогли разъехаться около 8 часов на 93-м километре трассы, у поселка Форносово и деревни Поги. Пострадали четверо детей, сопровождавший их взрослый (ранее сообщалось, что это учитель) и водитель легкового автомобиля. Они доставлены в больницу Тосно.
По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке дороги организовано реверсивное движение. На место прибыли инспекторы ГИБДД, медики скорой помощи и сотрудники дорожной компании-подрядчика. По данным «Яндекс.Карт», образовался небольшой затор.