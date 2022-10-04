Школьный автобус с детьми попал в ДТП под Петербургом. Есть пострадавшие

Серьёзное ДТП произошло утром 4 октября в Тосненском районе Ленинградской области.
Как стало известно «Фонтанке», около 8:10 на повороте от деревни Поги перед СНТ, у трассы Южное полукольцо, столкнулись школьный автобус и «Сааб». В автобусе находились дети в возрасте около 11 лет. По предварительным данным, есть как минимум один пострадавший.
«Дорожный инспектор»
По информации «Дорожного инспектора», пострадали три человека: водитель, сопровождающая женщина и ребёнок. От удара девочка вылетела в окно автобуса.
Как пишет 47news, в ДТП с автобусом ПАЗ у посёлка Форносово пострадали водитель школьного автобуса и учитель, сопровождавшая детей. В легковой машине, предположительно, сработали подушки безопасности, но водитель выбрался сам.
Обстоятельства выясняются.