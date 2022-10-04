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    Школьный автобус с детьми попал в ДТП под Петербургом. Есть пострадавшие

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    Серьёзное ДТП произошло утром 4 октября в Тосненском районе Ленинградской области.

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    Как стало известно «Фонтанке», около 8:10 на повороте от деревни Поги перед СНТ, у трассы Южное полукольцо, столкнулись школьный автобус и «Сааб». В автобусе находились дети в возрасте около 11 лет. По предварительным данным, есть как минимум один пострадавший.

    «Дорожный инспектор»

    По информации «Дорожного инспектора», пострадали три человека: водитель, сопровождающая женщина и ребёнок. От удара девочка вылетела в окно автобуса.

    Как пишет 47news, в ДТП с автобусом ПАЗ у посёлка Форносово пострадали водитель школьного автобуса и учитель, сопровождавшая детей. В легковой машине, предположительно, сработали подушки безопасности, но водитель выбрался сам.

    Обстоятельства выясняются.

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