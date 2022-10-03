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    «Можно было бы и раньше приехать». Минобороны РФ показало прибытие мобилизованных в ЛНР

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    Призванные в рамках частичной мобилизации российские военные прибыли в Луганскую народную республику. Об этом 3 октября сообщило Минобороны РФ.

    Минобороны России

    Как уточнили в ведомстве, военнослужащие проходят подготовку на одном из полигонов. Минобороны опубликовало видео их встречи с местными жителями — женщинами и детьми. Они благодарили солдат и принесли им подарки.

    «Все благодарят за помощь. Если бы знать, что так все будет, можно было бы и раньше приехать», — говорит один из военных.

    Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин подписал 21 сентября. Уже 30-го числа Народная милиция ДНР сообщила о том, что первые военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, прибыли из России в зону проведения специальной военной операции. Там они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах.

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