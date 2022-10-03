«Можно было бы и раньше приехать». Минобороны РФ показало прибытие мобилизованных в ЛНР

Призванные в рамках частичной мобилизации российские военные прибыли в Луганскую народную республику. Об этом 3 октября сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, военнослужащие проходят подготовку на одном из полигонов. Минобороны опубликовало видео их встречи с местными жителями — женщинами и детьми. Они благодарили солдат и принесли им подарки.



«Все благодарят за помощь. Если бы знать, что так все будет, можно было бы и раньше приехать», — говорит один из военных.

