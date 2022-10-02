«Зенит» отыгрался на «Ростове» за провал со «Спартаком»

Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Поражение «Зенита» в Кубке России от «Спартака» получилось болезненным. Реабилитироваться команде Сергея Семака пришлось спустя всего три дня в матче 11-го тура чемпионата России против дерзкого «Ростова», возглавляемого Валерием Карпиным.

«Ростов» к 11-му туру подошел в числе лидеров, занимая второе место и отставая от «Зенита» на четыре очка. Ни одного поражения и 22 очка после десяти туров — лучший старт в клубной истории. От такого результата в шоке сам Карпин.



«Конечно, я не ожидал и до сих пор в шоке, можно сказать. Всё то, чего команда добивается, чудом назвать, наверное, будет перебором, но неожиданно, классно и приятно. Уверен, никто не ожидал — даже мы сами», — сказал Валерий Карпин во время перерыва на матчи сборных.



Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





До игры с «Зенитом» «Ростов» терял очки только в матчах против топ-соперников — 1:1 с «Динамо», 2:2 с «Локомотивом», 2:2 с «Сочи» и 0:0 с ЦСКА. Главная сила ростовчан — оборона и вратарь Сергей Песьяков. В атаке подопечные Карпина действуют не особо ярко, но 19 голов (у «Зенита» для сравнения 29) при сверхнадежной игре на своей половине поля хватило, чтобы занять место в списке претендентов на призовые места. При этом, как и «Зенит» в последнем матче Кубка России, ростовчане неожиданно проиграли — «Ахмату» 1:3. Так что реабилитироваться на самом деле надо было обеим командам.



«Зенит» появился на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Родригао, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра.

Перед игрой на «Газпром Арене» прошел ретрофестиваль «Легенды Ленинграда». Болельщики пообщались и сфотографировались с ветеранами клуба Борисом Чухловым, Аркадием Афанасьевым, Александром Захариковым, Александром Канищевым. Вместе они рассказали о своей работе с Павлом Федоровичем Садыриным, у которого недавно был был юбилей. https://www.fontanka.ru/2022/09/18/71663534/



На поле игроки «Зенита» вышли в футболках с фотографиями своих бабушек и дедушек, сопроводив их теплыми словами в адрес родных. Так футболисты отметили Международный день пожилого человека.

Сразу после стартового свистка «Зенит» забрал инициативу в свои руки. Опасными моментами уже на первых минутах отметились Малком и Клаудиньо. Несмотря на это, «Ростов» не стал прижиматься к воротам и при каждой возможности убегал в контратаки. После одной из них полузащитник Кирилл Щетинин на скорости ворвался во вратарскую и пробил с острого угла. Мяч прокатился параллельно линии ворот. Болельщики тревожно выдохнули.



Вскоре после этого «Зенит» вышел вперед. На 14-й минуте Малком ворвался в штрафную, обманными замахами запутал защитников «Ростова» и, приблизившись к вратарской, пробил точно в дальний нижний угол.



Сразу после этого полузащитник гостей Хорен Байрамян вышел один на один с Кержаковым и под очень острым углом забил в ближнюю девятку, но судья Москалев отменил гол из-за офсайда.

Еще одну опасную атаку «Ростова» в штрафной изящно прервал головой Родригао.



У «Зенита» до перерыва также было несколько шансов увеличить преимущество. Особенно опасный момент был у Вендела на 34-й минуте.



На старте второго тайма команда Карпина сравняла. Николай Комличенко выскочил из-за спины Ловрена и пробил в касание. Мяч от перекладины залетел за линию ворот.



На 65-й минуте Вендел вновь вывел петербуржцев вперед: бразилец разогнался на левом фланге атаки, сыграл в стенку с Сергеевым и точно пробил под острым углом.



Победную точку поставил на 77-й минуте вышедший на замену вместо Мостового Далер Кузяев. Разрезающий голевой пас, который вывел Далера один на один с вратарем, отдал Малком.



Финальный свисток зафиксировал счет 3:1 в пользу петербургской команды. Теперь в чемпионате осталась только одна команда без поражений — «Зенит».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

