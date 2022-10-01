Изменения в мобилизации и взрывы в Севастополе: главные новости СВО за 1 октября

Накануне первые мобилизованные прибыли в зону СВО Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня — 1 октября.

Новости мобилизации Сергей Шойгу заявил РИА Новости, что в рамках частичной мобилизации не будут призывать женщин и студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию. По его словам, подготовка дополнений в указ по поручению президента завершается, сегодня же всё будет внесено.

В Думу тем временем внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов. Он предлагает освободить от частичной мобилизации граждан, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет либо воспитывающих без матери (отца) одного ребенка и более в возрасте до 18 лет.

Кроме того, предлагается предоставить отсрочку гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, а также тем, кто является единственным сыном или дочерью одинокого родителя.

Новости эмиграции

Казахстан обеспечит на границе постоянный зеленый коридор для казахстанских граждан. Об этом сообщил премьер-министр страны Алихан Смаилов. — Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону, — заявил Смаилов.

Тем временем Монголия заявила, что страна готова выдавать вид на жительство всем желающим гражданам России. О том, почему люди бегут из страны и с какими трудностями сталкиваются, рассказали сами эмигранты.

Диверсия на «Северных потоках» Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал произошедшее. Главное:

по имеющимся оценкам, в трех нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 миллионов кубометров газа (для сравнения, это потребление Дании за три месяца);

данные о резком падении давления и утечке газа позволяют с уверенностью говорить о том, что нарушение герметичности газопроводов вызвано физическим повреждением;

«Газпром» приступил к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы «Северный поток», но сроки пока оценить невозможно.

Перенос призыва Осенний призыв в этом году перенесли на месяц — вместо 1 октября он начнется 1 ноября. Как рассказал в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такое решение было принято, чтобы не усугублять ситуацию в военкоматах, которые и без того перегружены в связи с частичной мобилизацией.

— Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников, — объяснил Песков.

Боевые действия Российские военные ушли из Лимана.

— В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Вечером на военном аэродроме в Севастополе разбился самолет, жители сообщили о взрывах. — По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прошу сохранять спокойствие, — так прокомментировал ситуацию губернатор Севастополя.

