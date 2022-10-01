Российским эмигрантам предлагали попасть в Грузию на воздушном шаре

Фото: скриншот объявления в социальных сетях Поделиться Поделиться





На фоне слухов о закрытии границ и новостей о выдаче повесток на выезде из России в Интернете начали появляться довольно экзотические способы уехать из страны. «Фонтанка» обратила внимание на предложение добраться до Грузии на воздушном шаре. Уровень легальности этого способа, надеемся, всем понятен. Мы также не можем утверждать, что полеты, о которых идёт речь, действительно состоялись.

«Регулярные рейсы на воздушном шаре из окраин Владикавказа в грузинский населенный пункт Марткопи. Воздушный шар незаметен ни для каких систем РЛС (радиолокационные станции. — Прим. ред.) или тому подобного, перелет займет один час, а знакомый из таможни поставит штамп в паспорт, за всей допинформацией в директ», — такое объявление появилось 26 сентября в одном из телеграм-каналов по поиску попутчиков. Контакты указаны тут же.

На следующий день указанный в публикации человек все еще набирал людей. В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» он рассказал, что перелет одного человека обойдется в 10 тыс. рублей: «Предоплата на карту европейского образца 50 % и 50 % после перелета, по багажу только ручная кладь». Ценник, скажем прямо, подозрительно низкий. Примерно в это же время, по словам очевидца, таксисты-частники предлагали за 10–15 тысяч рублей место в машине, которая едет через границу. https://www.fontanka.ru/2022/09/25/71683244/ Желающие уехать стояли в пробке по несколько суток, а перелет на шаре, если верить объявлению на слово, занимает час.

К 28 сентября, по словам перевозчика, он переправил через границу уже 12 человек. Больше клиентов не набирают. «Уже не летаем, и пока не знаю, когда ещё полетим», — пояснил мужчина, не вдаваясь в подробности. «Я приехал в место встречи с теплой одеждой и рюкзаком, помимо меня, было еще три человека. Нам провели быстрый инструктаж. Летели мы примерно час через горы и приземлились в пункте назначения. Там нас встретил человек, ставивший штамп в паспорт. После оплаты нас отвезли в город, и мы разошлись», — утверждает молодой человек, контактом которого с корреспондентом «Фонтанки» поделился перевозчик.

По словам юноши, перед перелётом он перевёл в качестве предоплаты 2060 рублей: «На карте была только такая сумма, перевозчик согласился. Остальные 8 тысяч заплатил после [наличными]». В переписке молодой человек показал скриншот из банковского приложения и несколько замыленных фотографий, сделанных с высоты. Определить место, в котором они сделаны, вряд ли возможно.