Генштаб: За поджог военкомата грозит до 15 лет как за теракт

Поджоги военкоматов могут расцениваться как теракты, наказание за которые составляет до 15 лет лишения свободы. Об этом заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он признал, что случаи поджогов «не единичны».

«Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия как в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом», — цитирует Цимлянского РИА Новости.



Он отметил, что весенний призыв также проводился «в условиях экстремистских действий отдельных граждан, в том числе телефонного терроризма, поджогов зданий военных комиссариатов, запугивания призывников и их родителей путем фейковых сообщений в СМИ».

«Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — добавил Цимлянский.

