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    Генштаб: За поджог военкомата грозит до 15 лет как за теракт

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    Поджоги военкоматов могут расцениваться как теракты, наказание за которые составляет до 15 лет лишения свободы. Об этом заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он признал, что случаи поджогов «не единичны».

    «Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия как в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом», — цитирует Цимлянского РИА Новости.

    Он отметил, что весенний призыв также проводился «в условиях экстремистских действий отдельных граждан, в том числе телефонного терроризма, поджогов зданий военных комиссариатов, запугивания призывников и их родителей путем фейковых сообщений в СМИ».

    «Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — добавил Цимлянский.

    Напомним, в Ломоносове в здание рядом с военкоматом прилетел «коктейль Молотова», предполагаемого метателя задержали в Петербурге. А в Кировске кабинет военного комиссариата подожгли с помощью канистры и торчащего из неё шланга. Подобные случаи зафиксированы в Урюпинске, Новосибирске и других регионах.

    30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Он перенесён на месяц и начнется 1 ноября.

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