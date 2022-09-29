В Новосибирске попытались поджечь военкомат, подозреваемый задержан

В Новосибирске попытались поджечь военкомат ночью в четверг, 29 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.





В два окна здания военкомата по Кировскому и Ленинскому районам в 6:25 (02:25 мск) бросили бутылки с зажигательной смесью. Они вызвали возгорание на площади 0,5 «квадрата».



Имущество и помещения военкомата не пострадали, возгорание оперативно ликвидировали, а подозреваемый задержан.

