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    В Новосибирске попытались поджечь военкомат, подозреваемый задержан

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    В Новосибирске попытались поджечь военкомат ночью в четверг, 29 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.


    В два окна здания военкомата по Кировскому и Ленинскому районам в 6:25 (02:25 мск) бросили бутылки с зажигательной смесью. Они вызвали возгорание на площади 0,5 «квадрата».

    Имущество и помещения военкомата не пострадали, возгорание оперативно ликвидировали, а подозреваемый задержан.

    «Проводятся следственные мероприятия», — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

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