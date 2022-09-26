Студента задержали в Петербурге за поджог здания, на котором висела табличка «военкомат»

Студента первого курса задержали по делу о поджоге здания в Ломоносове, рядом с которым расположен военкомат.
Молодого человека задержали накануне около половины седьмого вечера в квартире на Ропшинском шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 сентября. По предварительной информации, на него вышли в ходе проверки причины возгорания 21 сентября в здании на Иликовском, 1А, в Ломоносове. Там выгорело помещение на первом этаже.
«Фонтанка.ру»
В полиции выяснили, что, несмотря на вывеску «военкомат» на здании, комиссариат находится в соседнем доме. А горевшее помещение пустовало. Поэтому изначально основной версией было предположение, что произошло самовозгорание из-за нарушений правил пожарной безопасности. Но в МВД решили провести дополнительную проверку и вышли на 20-летнего студента первого курса одного из петербургских вузов.
Петербуржец нигде не работает и живет с родителями. В мае этого года его отчислили со второго курса другого вуза, где он учился на химика.
По версии следствия, молодой человек в домашних условиях изготовил горючую смесь. Он якобы хотел сжечь картотеку военкомата, но перепутал дома.
В ходе обыска у него изъяли химические реагенты, негативы фотографий с места происшествия, а также литературу — от религиозной до националистической.
Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).