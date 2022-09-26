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    Студента задержали в Петербурге за поджог здания, на котором висела табличка «военкомат»

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    Студента первого курса задержали по делу о поджоге здания в Ломоносове, рядом с которым расположен военкомат.

    Молодого человека задержали накануне около половины седьмого вечера в квартире на Ропшинском шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 сентября. По предварительной информации, на него вышли в ходе проверки причины возгорания 21 сентября в здании на Иликовском, 1А, в Ломоносове. Там выгорело помещение на первом этаже.

    «Фонтанка.ру»

    В полиции выяснили, что, несмотря на вывеску «военкомат» на здании, комиссариат находится в соседнем доме. А горевшее помещение пустовало. Поэтому изначально основной версией было предположение, что произошло самовозгорание из-за нарушений правил пожарной безопасности. Но в МВД решили провести дополнительную проверку и вышли на 20-летнего студента первого курса одного из петербургских вузов.

    Петербуржец нигде не работает и живет с родителями. В мае этого года его отчислили со второго курса другого вуза, где он учился на химика.

    По версии следствия, молодой человек в домашних условиях изготовил горючую смесь. Он якобы хотел сжечь картотеку военкомата, но перепутал дома.

    В ходе обыска у него изъяли химические реагенты, негативы фотографий с места происшествия, а также литературу — от религиозной до националистической.

    Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

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