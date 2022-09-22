В Ломоносове горело в здании, которое церковь делит с комиссариатом. Помещения военных не пострадали

В Петродворцовом районе под вечер загорелось здание, в котором расположен военный комиссариат Ломоносовского района.
Первыми пожар увидели патрулировавшие территорию сотрудники ОВО, они оперативно вызвали сотрудников МЧС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 22 сентября, вызов в Ломоносов на Иликовский проспект, 1А, поступил накануне в 22:42. На первом этаже горел кабинет на площади 6 квадратных метров. В 22:55 возгорание было уже ликвидировано. Пострадавших нет.
Горевшее помещение принадлежит расположенной рядом Никольской церкви. Кабинеты комиссариата, расположенные в другой части здания, не пострадали.