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    В Ломоносове горело в здании, которое церковь делит с комиссариатом. Помещения военных не пострадали

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    3 комментария

    В Петродворцовом районе под вечер загорелось здание, в котором расположен военный комиссариат Ломоносовского района.

    Первыми пожар увидели патрулировавшие территорию сотрудники ОВО, они оперативно вызвали сотрудников МЧС.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 22 сентября, вызов в Ломоносов на Иликовский проспект, 1А, поступил накануне в 22:42. На первом этаже горел кабинет на площади 6 квадратных метров. В 22:55 возгорание было уже ликвидировано. Пострадавших нет.

    Горевшее помещение принадлежит расположенной рядом Никольской церкви. Кабинеты комиссариата, расположенные в другой части здания, не пострадали.

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    Комментарии 3

    ПАТИОТ22 Сен 2022 в 10:29
    сотрудники коммисариата - они же сотрудники церквы. такой бизнес
    +4−0
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