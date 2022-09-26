Дверь военкомата подожгли в Урюпинске

Пожарных вызвали ночью к военкомату в Волгоградской области. А затем и полицию.
Возгорание произошло в ночь с 25 на 26 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города Урюпинска.
Неизвестный злоумышленник поджёг дверь военкомата, но пожар быстро потушили. Чиновники сообщили, что ущерб зданию незначительный.
«Фонтанка» писала, что петербургская полиция задержала накануне студента за поджог здания с вывеской «военкомат».
В эти выходные в Кировске Ленинградской области от поджигателя пострадал кабинет местного военного комиссариата.