Швеция и Дания сообщили ООН о мощности взрывов на «Северных потоках»

Швеция и Дания направили в ООН письмо с изложением фактов о происшествии на «Северных потоках» в преддверии заседания Совета Безопасности, сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на главу шведского МИД.



В письме сообщается, что утечки на газопроводах произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

Оператор «Северного потока» считает, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября. Сколько времени займет прекращение утечек на «Северном потоке-2», не сообщается, пока идет оценка сроков.