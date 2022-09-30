    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, ю-з

    757мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd57.41eur55.41
    ТЕМА ДНЯ

    Присоединение новых территорий к России

    Присоединение территорийСколько мобилизовали в СПбКак готовят мобилизованныхКатегории под мобилизациюОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Швеция и Дания сообщили ООН о мощности взрывов на «Северных потоках»

    4038
    обсудить

    Швеция и Дания направили в ООН письмо с изложением фактов о происшествии на «Северных потоках» в преддверии заседания Совета Безопасности, сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на главу шведского МИД.

    В письме сообщается, что утечки на газопроводах произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

    Оператор «Северного потока» считает, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября. Сколько времени займет прекращение утечек на «Северном потоке-2», не сообщается, пока идет оценка сроков.

    Утечки на двух нитках «Северного потока — 1» и одной нитке «Северного потока — 2» произошли в понедельник, 26 сентября. Через несколько дней береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку.

    Ранее расследование инцидентов с газопроводами начала шведская полиция, там квалифицировали произошедшее как «грубый саботаж». В МИД Швеции заявили, что повреждения произошли из-за «взрывов». В Кремле также не исключали возможность диверсии. Белый дом опровергает свою причастность.

    Немецкие СМИ писали, что Германия опасается, что «Северный поток» выйдет из строя навсегда. Если немедленно не заняться ремонтом, соленая вода, попавшая в трубы, вызовет коррозию.

    Как мир отреагировал на инцидент и кому происшествие было на руку, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close