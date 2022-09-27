«Очень тревожные новости». Кремль не исключил версию о диверсии на «Северном потоке»

Нарушение работы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» могло возникнуть вследствие диверсии. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной, до того, как появятся результаты исследований, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — сказал он.

Также представитель Кремля добавил, что власти РФ чрезвычайно обеспокоены сообщением о падении давления и разрушении на нитках «Северных потоков».