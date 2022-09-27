«Очень тревожные новости». Кремль не исключил версию о диверсии на «Северном потоке»

Нарушение работы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» могло возникнуть вследствие диверсии. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной, до того, как появятся результаты исследований, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — сказал он.
Также представитель Кремля добавил, что власти РФ чрезвычайно обеспокоены сообщением о падении давления и разрушении на нитках «Северных потоков».
«Это очень тревожные новости. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно какого характера, в датской зоне экономической», — отметил Песков.
Накануне немецкое издание Tagesspiegel сообщило со ссылкой на источники, что падение давления на обеих нитках «Северного потока — 1» и в газопроводе «Северный поток — 2» могло произойти из-за диверсии.