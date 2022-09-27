СМИ: Падение давления в газопроводе «Северный поток» могло произойти из-за диверсии

Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках «Северного потока» могла стать диверсия. Об этом 27 сентября пишет ТАСС со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel, которое, в свою очередь, ссылается на собственные источники.
По информации газеты, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие органы безопасности Германии.
«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией <…> Всё говорит против совпадения», — рассказал собеседник.
Как утверждают источники, предполагаемая диверсия должна была быть совершена с использованием сил спецназначения, например водолазов или подводной лодки.
Накануне стало известно, что на обеих нитках газопровода «Северный поток» упало давление. Это зафиксировали диспетчеры центра управления вечером 26 сентября.