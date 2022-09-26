Давление упало на обеих нитках газопровода «Северный поток»

Вслед за газопроводом «Северный поток — 2» давление упало и на обеих нитках «Северного потока», который полностью остановлен для ремонтных работ. Это зафиксировали диспетчеры центра управления вечером 26 сентября.

Причины случившегося выясняются, сообщил РИА Новости оператор газопровода Nord Stream AG.

Ранее оператор газопровода «Северный поток — 2» заявил о резком падении давления в одной из ниток. Датчане почти сразу отчитались об утечке технического газа в районе острова Борнхольм и рекомендовали судам обходить опасный участок.

