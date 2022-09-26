    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    0 м/с, штиль

    758мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd58eur55.93
    ТЕМА ДНЯ

    Стрельба в Ижевске

    Стрельба в ИжевскеЦены на билетыГраница КазахстанаДело МакароваОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Давление упало на обеих нитках газопровода «Северный поток»

    3410

    Вслед за газопроводом «Северный поток — 2» давление упало и на обеих нитках «Северного потока», который полностью остановлен для ремонтных работ. Это зафиксировали диспетчеры центра управления вечером 26 сентября.

    Причины случившегося выясняются, сообщил РИА Новости оператор газопровода Nord Stream AG.

    Ранее оператор газопровода «Северный поток — 2» заявил о резком падении давления в одной из ниток. Датчане почти сразу отчитались об утечке технического газа в районе острова Борнхольм и рекомендовали судам обходить опасный участок.

    2 сентября «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» из-за выявленной утечки масла. Прокачку газа не восстановят, пока неполадки не будут устранены, однако проведению ремонтных работ мешают санкции, говорили в компании.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close