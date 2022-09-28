Белый дом отверг причастность США к повреждению «Северного потока»

Президент США Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода «Северный поток — 2», а не уничтожить его, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент сказал, что «Северный поток — 2» не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.
Так она ответила на просьбу прокомментировать высказывания российских официальных лиц, цитировавших «угрозы Байдена покончить с «Северным потоком».
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту повреждения российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Ранее расследование инцидентов с газопроводами начала шведская полиция, там квалифицировали произошедшее как «грубый саботаж». В МИД Швеции заявили, что повреждения произошли из-за «взрывов». В Кремле также не исключали возможность диверсии.
Немецкие СМИ писали, что Германия опасается, что «Северный поток» выйдет из строя навсегда. Если немедленно не заняться ремонтом, соленая вода, попавшая в трубы, вызовет коррозию.