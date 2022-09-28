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    Tagesspiegel: Германия опасается, что «Северный поток» выйдет из строя навсегда

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    Службы безопасности Германии опасаются, что три нитки газопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2» навсегда выйдут из строя после якобы имевших место актов саботажа. Если немедленно не заняться их ремонтом, соленая вода, попавшая в трубы, вызовет коррозию. Об этом 28 сентября сообщает Tagesspiegel собеседник из правительства.

    Кризисная группа Федерального министерства иностранных дел также взялась за инцидент, несколько федеральных министерств и канцелярия обсуждают последствия. Уже принят первый шаг в виде усиления контроля над суверенными водами Германии со стороны федеральной полиции. Федеральные земли обязали усилить защиту прибрежных районов Северного и Балтийского морей. Защита строящихся в настоящее время терминалов сжиженного газа, а также подводных и телекоммуникационных кабелей также вызывает беспокойство.

    Накануне оператор «Северного потока» заявил, что сроки возобновления работы трубопровода пока назвать невозможно. Инцидент на нитках «Северного потока-1» и одной нитке «Северного потока-2» произошел в понедельник. Вокруг зон утечек установили запретные зоны для судоходства. Эксперты считают, что в зоне прорыва на несколько месяцев исчезнут представители флоры и фауны.

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