Tagesspiegel: Германия опасается, что «Северный поток» выйдет из строя навсегда

Службы безопасности Германии опасаются, что три нитки газопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2» навсегда выйдут из строя после якобы имевших место актов саботажа. Если немедленно не заняться их ремонтом, соленая вода, попавшая в трубы, вызовет коррозию. Об этом 28 сентября сообщает Tagesspiegel собеседник из правительства.



Кризисная группа Федерального министерства иностранных дел также взялась за инцидент, несколько федеральных министерств и канцелярия обсуждают последствия. Уже принят первый шаг в виде усиления контроля над суверенными водами Германии со стороны федеральной полиции. Федеральные земли обязали усилить защиту прибрежных районов Северного и Балтийского морей. Защита строящихся в настоящее время терминалов сжиженного газа, а также подводных и телекоммуникационных кабелей также вызывает беспокойство.

