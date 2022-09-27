Оператор «Северного потока» не смог ответить, когда газопровод возобновит работу

Сроки возобновления работы «Северного потока» назвать невозможно. Для оценки ущерба задействованы все ресурсы. Об этом 27 сентября заявил оператор газопровода Nord Stream AG. В компании также добавили, что причины аварии будут установлены в ходе следствия, пишет РИА Новости.



Ранее в Nord Stream AG рассказали, что падение давления в обеих нитях газопровода скорее всего было вызвано физическими повреждениями в Дании и Швеции.