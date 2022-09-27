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    Оператор «Северного потока» не смог ответить, когда газопровод возобновит работу

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    Сроки возобновления работы «Северного потока» назвать невозможно. Для оценки ущерба задействованы все ресурсы. Об этом 27 сентября заявил оператор газопровода Nord Stream AG. В компании также добавили, что причины аварии будут установлены в ходе следствия, пишет РИА Новости.

    Ранее в Nord Stream AG рассказали, что падение давления в обеих нитях газопровода скорее всего было вызвано физическими повреждениями в Дании и Швеции.

    Инцидент на нитках «Северного потока — 1» и одной нитке «Северного потока — 2» произошел накануне. Вокруг зон утечек установили запретные зоны для судоходства. Эксперты считают, что в зоне прорыва на несколько месяцев исчезнут представители флоры и фауны.

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