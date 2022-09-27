Шведская полиция начала расследование из-за возможной диверсии на «Северном потоке»

Полиция Швеции начала предварительное расследование по факту возможной диверсии из-за утечки газа на «Северном потоке». Об этом 27 сентября сообщило шведское радио со ссылкой на представителя ведомства Габриэля Вернштедта.



По его словам, на данный момент полиция квалифицирует произошедшее как «грубый саботаж». Правоохранители следят за развитием событий и находятся в контакте с другими соответствующими органами.

