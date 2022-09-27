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    Шведская полиция начала расследование из-за возможной диверсии на «Северном потоке»

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    Полиция Швеции начала предварительное расследование по факту возможной диверсии из-за утечки газа на «Северном потоке». Об этом 27 сентября сообщило шведское радио со ссылкой на представителя ведомства Габриэля Вернштедта.

    По его словам, на данный момент полиция квалифицирует произошедшее как «грубый саботаж». Правоохранители следят за развитием событий и находятся в контакте с другими соответствующими органами.

    Ранее СМИ писали о том, что сейсмологи Швеции и Дании зафиксировали мощные подводные взрывы в районе утечек газа с «Северных потоков».

    Напомним, накануне стало известно о падении давления на обеих нитках «Северного потока — 1» и одной нитке «Северного потока — 2». Вокруг зон утечек установили запретные зоны для судоходства. Компания-оператор Nord Stream AG назвала ситуацию «беспрецедентной».

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нарушение работы газопроводов могло возникнуть вследствие диверсии.

    О том, какие последствия для природы могут быть у утечек газа, «Фонтанке» рассказал эксперт.

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