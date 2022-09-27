Оператор заявил, что повреждения на «Северном потоке» носят «беспрецедентный» характер

Сразу три нитки морских газопроводов системы «Северный поток» были «беспрецедентно» повреждены за один день. Об этом во вторник сообщает Reuters, ссылаясь на компанию-оператора Nord Stream AG.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», являются беспрецедентными. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – говорится в комментарии.

