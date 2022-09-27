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    Оператор заявил, что повреждения на «Северном потоке» носят «беспрецедентный» характер

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    Сразу три нитки морских газопроводов системы «Северный поток» были «беспрецедентно» повреждены за один день. Об этом во вторник сообщает Reuters, ссылаясь на компанию-оператора Nord Stream AG.

    «Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», являются беспрецедентными. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – говорится в комментарии.

    Напомним, накануне мы сообщали о падении давления на обеих нитках «Северного потока – 1» и одной нитке «Северного потока – 2». Вокруг зон утечек установили запретные зоны для судоходства, сообщает «Интерфакс».

    По данным Tagesspiegel, одной из причин падения давления якобы могла стать диверсия. По мнению аналитиков, на ремонт может потребоваться до нескольких лет.

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