СМИ: В районе утечек газа с «Северных потоков» зафиксировали мощные взрывы

В районе утечек газа с «Северных потоков» были зафиксированы мощные подводные взрывы. Об этом 27 сентября сообщает SVT, ссылаясь на сейсмологов из Швеции и Дании.



«Нет никаких сомнений в том, что это были взрывы», — заявил собеседник издания.



Шведская национальная сейсмическая сеть заметила два отдельных взрыва в понедельник — в 2:03 ночи и 7:04 вечера. Магнитуда одного из них составила 2,3.



Напомним, накануне стало известно о падении давления на обеих нитках «Северного потока — 1» и одной нитке «Северного потока — 2». Вокруг зон утечек установили запретные зоны для судоходства. Компания-оператор Nord Stream AG назвала ситуацию «беспрецедентной».

