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    СМИ: В районе утечек газа с «Северных потоков» зафиксировали мощные взрывы

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    В районе утечек газа с «Северных потоков» были зафиксированы мощные подводные взрывы. Об этом 27 сентября сообщает SVT, ссылаясь на сейсмологов из Швеции и Дании.

    «Нет никаких сомнений в том, что это были взрывы», — заявил собеседник издания.

    Шведская национальная сейсмическая сеть заметила два отдельных взрыва в понедельник — в 2:03 ночи и 7:04 вечера. Магнитуда одного из них составила 2,3.

    Напомним, накануне стало известно о падении давления на обеих нитках «Северного потока — 1» и одной нитке «Северного потока — 2». Вокруг зон утечек установили запретные зоны для судоходства. Компания-оператор Nord Stream AG назвала ситуацию «беспрецедентной».

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нарушение работы газопроводов могло возникнуть вследствие диверсии.

    О том, какие последствия для природы могут быть у утечек газа, «Фонтанке» рассказал эксперт.

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