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    МИД Швеции: инциденты с «Северными потоками» произошли из-за «взрывов»

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    Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» произошли вследствие «взрывов».

    «Утечка газа из (трубопроводов) «Северный поток 1» и «Северный поток 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных саботажем. Мы продолжаем собирать информацию и не исключаем никакой причины, действующего лица или мотива», — написала министр в соцсетях.

    В понедельник, 26 сентября, Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток «Северного потока 2» (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор «Северного потока». Причины также не известны, пишет РИА Новости.

    Работа «Северного потока» приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

    Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на «Северном потоке» на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на «Северном потоке 2» на юго-востоке от острова.

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