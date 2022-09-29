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    Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»

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    Четвертую утечку газа из «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» обнаружила береговая охрана Швеции. Об этом 29 сентября со ссылкой на Svenska Dagbladet сообщает ТАСС.

    Как пишет издание со ссылкой на представителя одного из ведомств, две утечки находятся в экономической зоне Швеции, а еще две — в датской экономической зоне.

    Немецкие СМИ писали, что Германия опасается, что «Северный поток» выйдет из строя навсегда. Если немедленно не заняться ремонтом, соленая вода, попавшая в трубы, вызовет коррозию.

    Инцидент на нитках «Северного потока — 1» и одной нитке «Северного потока — 2» произошел в понедельник. Вокруг зон утечек установили запретные зоны для судоходства. Эксперты считают, что в зоне прорыва на несколько месяцев исчезнут представители флоры и фауны.

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