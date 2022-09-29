«На складе мест не хватает». Автосалоны Петербурга завалены машинами с пробегом

Фото: Сергей Боблев/ТАСС Поделиться Поделиться







После объявления о мобилизации городские автосалоны, которые выкупают машины с пробегом, столкнулись со шквалом желающих продать «что-нибудь ненужное». При этом поток покупателей резко упал — основной аудитории салонов резко перестали согласовывать автокредиты.

За неделю наплыв желающих сбыть машину привел к тому, что многие дилерские центры выкуп остановили вовсе. В диалоге с «Фонтанкой» участники рынка признавались: дела хуже некуда. Более того, хорошей цены за автомобиль на перенасыщенном предложениями рынке не дадут.



— Сейчас всё плохо. В принципе, оцениваем, берем всё, но вопрос цены, — признался менеджер автоцентра «КлючиАвто». В «Автограде» журналисту «Фонтанки» прямым текстом сказали — сейчас для сдачи машины с пробегом на продажу время не лучшее от слова «совсем»:

— Мы можем на комиссию взять. Если честно — подождите пару неделек, чтобы за бесценок не отдавать. Чтобы у вас иллюзии никакой не было. В автоцентре признались, что выкуп остановили — у них самих никто ничего не берет, никто не звонит и нисколько не интересуется. А что будет завтра — неизвестно.



В «Автополе» бэушные машины у граждан всё ещё выкупают, но сразу говорят — не каждая достойна хотя бы рыночной цены.

— Если машина не попадает под категорию ликвидности (из масс-брендов это Solaris, Škoda, Volkswagen), ее можно в рынок брать, может, чуть дешевле, — признался менеджер отдела выкупа. Условно говоря, если совсем недавно за какой-нибудь редкий хетчбэк Suzuki SX4 на механике с подключаемым полным приводом дилеры готовы были выложить собственнику 700 тысяч рублей, то сейчас продавец на руки получит не больше 500 тысяч. Причем на продажу такой автомобиль дилер выставит за 600. Машины дороже 3 миллионов рублей, говорят эксперты, практически не продаются.



Сбыть с рук машины даже дороже полутора миллионов, сказали в автоцентре, вообще будет тяжело — за последнюю неделю купили много, продали мало. Вот и вся арифметика.

Те автоцентры, что еще держатся на рынке и работают в штатном режиме, признаются — сделку можно закрыть одним днем, продавец получит деньги либо наличными, либо на расчетный счет в течение трех дней. Правда, складывать выкупленное автодобро граждан скоро будет уже некуда.



— В основном сейчас автомобили только покупаем, на складе уже мест, условно говоря, не хватает — их пока никто не выкупает. За последнюю неделю спрос от продавцов — физических лиц большой. Если хотите пару недель подождать… Я не уверен — каждый день цена уменьшается: продавцы хотят как можно быстрее реализовать автомобиль, поэтому цена на них, могу смело сказать, каждый день уменьшается, — пожимают плечами в «Олимп Неве».

Для рынка подержанных автомобилей нынешняя ситуация стала вторым потрясением за всю историю спецоперации.



Сначала в марте 2022 года автомобили с пробегом взлетели в цене в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, стартанув с отметки в 787 тысяч рублей и остановившись на 1,1 миллиона. И уже под конец лета, по данным Росстата, рынок полетел вниз, как скалолаз без страховки.

Логичное объяснение этому есть: весной у населения еще были свободные денежные знаки, которые нужно срочно во что-то вложить, чтобы переиграть инфляцию, а сейчас их попросту нет.



— В целом интерес к автомобилям с пробегом снизился примерно в два раза. Но больше проблемой является то, что банки перестали одобрять автомобильные кредиты мужчинам, — рассказал «Фонтанке» глава группы «Автополе» Сергей Моренков. В салонах подтверждают, что проблема с получением кредитов, в принципе, существует, но предлагают сохранять оптимизм.

«Пока что у нас только один банк четко поставил блок на кредиты мужчинам до 50 лет. По всем остальным надо пробовать. Приезжайте, будем подавать заявки, посмотрим, что получится», — рассказали корреспонденту в одном из крупнейших салонов с подержанными машинами.



В других салонах менеджеры по телефону настроены еще более уверенно.

«Да не, это всё слухи, что кредиты не выдают. Всё то же самое, в жизни банков ничего не изменилось. К нам в последние дни приезжают клиенты, и им в нормальном режиме одобряют заявки, — рассказывают в салоне на Руставели. — Ответы приходят очень быстро. У нас недавно было собрание с кредитным отделом. Процент отказов от банков ничуть не увеличился. Всё зависит только от вашей кредитной истории. Ничего нового».

«Приезжайте, спокойно выбирайте автомобиль и оформляйте кредит. У нас никаких проблем с одобрением кредитов нет. Все приходят, всем и всё оформляем, — говорят в салоне на Мурманском шоссе. — Да, были слухи, что банки будут осторожнее одобрять кредиты, но на нашем опыте, если кредитная история у клиента хорошая и есть первоначальный взнос, причин для отказа нет. По крайней мере, мы не видим падения процента одобренных кредитов. Всю неделю работаем и кредитуем».

Вместе с тем «Фонтанка» убедилась, что эти «слухи» имеют вполне устойчивую почву. К примеру, в банке «Союз» на прямой вопрос, откажут ли клиенту в автокредите из-за пола и возраста, честно сказали: «Мы принимаем заявки в обычном режиме, но если ваш возраст подходит под призывной, тогда, возможно, будет отказ».



Справедливости ради, другие опрошенные редакцией банки уверенно опровергают наличие инструкции отказывать потенциально мобилизуемым мужчинам. Их представители предлагают клиентам самостоятельно подавать заявки и ждать ответа.

Наталья Вязовкина, Артём Кузьмин, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

