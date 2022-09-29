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    Раненого военкома Усть-Илимска вывели из комы

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    В Иркутской областной клинической больнице из состояния медикаментозной комы вывели раненого военного комиссара Усть-Илимска Александра Елисеева. Об этом 29 сентября рассказал главврач больницы Петр Дудин.

    «Состояние тяжелое, но стабильное <…> Лечение продолжается», — рассказал медик.

    Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла днем 26 сентября. Как пишет РИА Новости, 25-летний местный житель несколько раз в упор выстрелил в Елисеева из обреза. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.

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