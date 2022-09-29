Раненого военкома Усть-Илимска вывели из комы

В Иркутской областной клинической больнице из состояния медикаментозной комы вывели раненого военного комиссара Усть-Илимска Александра Елисеева. Об этом 29 сентября рассказал главврач больницы Петр Дудин.
«Состояние тяжелое, но стабильное <…> Лечение продолжается», — рассказал медик.
Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла днем 26 сентября. Как пишет РИА Новости, 25-летний местный житель несколько раз в упор выстрелил в Елисеева из обреза. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.