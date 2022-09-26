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    Военком в Усть-Илимске тяжело ранен после стрельбы при мобилизованных

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    В крайне тяжелом состоянии находится начальник призывной комиссии Усть-Илимска Иркутской области. Губернатор региона подтвердил стрельбу в военкомате.

    О состоянии военного комиссара города Александра Елисеева на утро 26 сентября пишет губернатор области Игорь Кобзев. Он велел усилить меры безопасности и призвал сохранять спокойствие. Военком ранен тяжело, по неподтвержденной информации, в него попало до шести пуль.

    Возбуждено уголовное дело. Стрелка, 25-летнего местного жителя, практически сразу задержали. Других раненых нет.

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